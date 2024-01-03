Неизвестный у посольства России в Чехии угрожал убить себя

Неизвестный у посольства России в Чехии угрожал убить себя

Посольство России в Праге, Чехия (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

Неизвестный с иностранным гражданством угрожал убить себя у посольства России в Праге, сообщила полиция Чехии в соцсети X (ранее Twitter).

Ведомство написало о том, что принимает меры по устранению инцидента с угрожающим покончить с собой мужчиной в 19:20 мск. В 20:29 мск появилось сообщение о том, что в результате переговоров неизвестный отказался от своих намерений.

«Переговоры прошли успешно и мужчина (иностранный гражданин) добровольно отказался от своих действий», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что мужчину после проверки безопасности был передан в пражскую службу неотложной медицинской помощи.

В октябре в Париже женщина угрожала взорвать себя на платформе станции метро. Чтобы остановить ее, полицейские открыли огонь. Пуля попала в живот женщины, после чего ее госпитализировали.

BFM TV со ссылкой на источник в полиции сообщал, что женщина «высказывала угрозы и пропагандировала терроризм».