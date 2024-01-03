Неизвестный у посольства России в Чехии угрожал убить себя
Неизвестный с иностранным гражданством угрожал убить себя у посольства России в Праге, сообщила полиция Чехии в соцсети X (ранее Twitter).
Ведомство написало о том, что принимает меры по устранению инцидента с угрожающим покончить с собой мужчиной в 19:20 мск. В 20:29 мск появилось сообщение о том, что в результате переговоров неизвестный отказался от своих намерений.
«Переговоры прошли успешно и мужчина (иностранный гражданин) добровольно отказался от своих действий», — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что мужчину после проверки безопасности был передан в пражскую службу неотложной медицинской помощи.
В октябре в Париже женщина угрожала взорвать себя на платформе станции метро. Чтобы остановить ее, полицейские открыли огонь. Пуля попала в живот женщины, после чего ее госпитализировали.
BFM TV со ссылкой на источник в полиции сообщал, что женщина «высказывала угрозы и пропагандировала терроризм».
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