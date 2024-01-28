 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело спектакля с «Золотой маской» ,  
0 

РКН заблокировал в «Яндекс Музыке» трек с обращением Беркович к суду

Роскомнадзор заблокировал в «Яндекс Музыке» трек с обращением Беркович к суду
Сюжет
Дело спектакля с «Золотой маской»
Евгения Беркович
Евгения Беркович (Фото: Reuters)

Роскомнадзор заблокировал на платформе «Яндекс Музыка» трек «В суде 09.01.2024» с текстом обращения режиссера Евгении Беркович к суду, убедился корреспондент РБК. Первым на это обратило внимание екатеринбургское издание It's My City.

Трек записали актриса Чулпан Хаматова, поэт Наум Блик, музыканты Влади, Лигалайз, Krec и журналистка Катерина Гордеева (признана иноагентом) на музыку Влади. Произведение базируется на стихотворном тексте выступления Беркович в суде 9 января 2024 года. На других платформах, среди которых «VK Музыка», запись можно прослушать.

РБК отправил запрос в «Яндекс Музыку».

Суд после стихов Беркович на заседании продлил арест им с Петрийчук
Политика
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо)

9 января Беркович обратилась к суду, сказав, что не планирует скрываться от следствия, и подчеркнула, что у нее двое больных детей. Однако Замоскворецкий суд Москвы продлил арест ей и драматургу Светлане Петрийчук до 10 марта. Адвокат режиссера Ксения Карпинская сообщила, что следствие по делу окончено.

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года. На них возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК, до семи лет лишения свободы). Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», поставленный Беркович по сценарию Петрийчук. В центре сюжета пьесы — женщины, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По версии следствия, в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России). В основу дела легла «деструктологическая» экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская. Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте признал ее антинаучность. Летом адвокат Карпинская говорила, что новую экспертизу должна провести ФСБ. 16 января 2024 года ведомство ее провело, но пришло к тем же выводам.

Беркович и Петрийчук вину не признают.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Роскомнадзор Евгения Беркович
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал содержание новой экспертизы ФСБ по делу Беркович
Общество
Суд после стихов Беркович на заседании продлил арест им с Петрийчук
Политика
Суд оставил в силе решение о продлении ареста Беркович и Петрийчук
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Иордания заявила, что американские военные погибли на базе Эт-Танф Политика, 21:22
В Полтаве и Кременчуге прогремели взрывы Политика, 21:18
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 21:11
Тухель заявил об интересе к Ла Лиге на фоне ухода Хави из «Барселоны» Спорт, 21:02
РКН заблокировал в «Яндекс Музыке» трек с обращением Беркович к суду Политика, 20:37
Что стало с людьми, проработавшими 16 лет в банке РБК и Газпромбанк, 20:14
Замминистра обороны России приехал в Ливию и встретился с Хафтаром Политика, 20:12
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
NBC узнал о планах США заморозить продажу оружия для давления на Израиль Политика, 19:55
Пентагон сообщил о первых потерях армии США с начала войны в Газе Политика, 19:38
Глава УЕФА не смог объяснить разницу в отношении к России и Израилю Спорт, 19:36
Гладков сообщил об ударе дроном-камикадзе по экскаватору в Колотиловке Политика, 19:36
ЦИК сообщила, когда рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы Политика, 19:20
Глава СВР Нарышкин оценил будущее Украины при нынешней власти Политика, 19:13
Bloomberg оценил последствия атаки хуситов на танкер с российской нафтой Политика, 19:08