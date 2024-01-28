РКН заблокировал в «Яндекс Музыке» трек с обращением Беркович к суду

Евгения Беркович (Фото: Reuters)

Роскомнадзор заблокировал на платформе «Яндекс Музыка» трек «В суде 09.01.2024» с текстом обращения режиссера Евгении Беркович к суду, убедился корреспондент РБК. Первым на это обратило внимание екатеринбургское издание It's My City.

Трек записали актриса Чулпан Хаматова, поэт Наум Блик, музыканты Влади, Лигалайз, Krec и журналистка Катерина Гордеева (признана иноагентом) на музыку Влади. Произведение базируется на стихотворном тексте выступления Беркович в суде 9 января 2024 года. На других платформах, среди которых «VK Музыка», запись можно прослушать.

РБК отправил запрос в «Яндекс Музыку».

9 января Беркович обратилась к суду, сказав, что не планирует скрываться от следствия, и подчеркнула, что у нее двое больных детей. Однако Замоскворецкий суд Москвы продлил арест ей и драматургу Светлане Петрийчук до 10 марта. Адвокат режиссера Ксения Карпинская сообщила, что следствие по делу окончено.

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года. На них возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК, до семи лет лишения свободы). Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», поставленный Беркович по сценарию Петрийчук. В центре сюжета пьесы — женщины, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

По версии следствия, в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России). В основу дела легла «деструктологическая» экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская. Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте признал ее антинаучность. Летом адвокат Карпинская говорила, что новую экспертизу должна провести ФСБ. 16 января 2024 года ведомство ее провело, но пришло к тем же выводам.

Беркович и Петрийчук вину не признают.