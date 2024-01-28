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МВД начало поиск парашютиста, прыгнувшего с многоэтажки в Балашихе

МВД: подмосковная полиция устанавливает личность парашютиста из Балашихи

МВД начало поиск парашютиста, прыгнувшего с многоэтажки в Балашихе
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МВД проводит проверку из-за прыжка парашютиста с многоэтажки в Балашихе, сообщила пресс-служба подмосковного главка ведомства.

«Подмосковными полицейскими проводится проверка по факту прыжка гражданина с парашютом с балкона многоэтажки в городском округе Балашиха», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что 27 января в районе 22:20 местная жительница позвонила в полицию и сообщила, что кто-то прыгнул с парашютом «с балкона одной из многоэтажек, расположенных на улице Дмитриева».

Сейчас полицейские занимаются установлением личности мужчины. После этого его действиям «будет дана правовая оценка».

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В июле 2022 года полицейские задержали на ВДНХ четырех мужчин в возрасте от 26 до 35 лет, которые прыгнули с парашютом со строившегося на тот момент колеса обозрения «Солнце Москвы», высота которого составляет около 140 м. В МВД сообщили, что парашютисты проникли на территорию объекта ранним утром и полицейские заметили их, когда те уже находились на вершине конструкции. Их задержали, когда они оказались на земле после прыжка.

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На мужчин составили протоколы по статьям 20.17 и 20.1 КоАП России (нарушение пропускного режима охраняемого объекта и мелкое хулиганство).

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Теги
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