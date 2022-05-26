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На ВДНХ задержали спрыгнувших с парашютом со строящегося колеса обозрения

Фото: SERGEY OGNEV/ YouTube
Фото: SERGEY OGNEV/ YouTube

На территории Выставки достижений народного хозяйства полицейские задержали четырех мужчин в возрасте 26–35 лет, которые спрыгнули с парашютом со строящегося колеса обозрения, высота которого составляет около 140 м, сообщает пресс-служба управления МВД по Москве.

По данным ведомства, правонарушители проникли на территорию строящегося объекта ранним утром, полицейские заметили их, когда те уже находились на вершине конструкции. «Молодые люди, осознав, что их обнаружили полицейские, приняли решение спрыгнуть вниз с парашютами», — сообщили в московском главке МВД, добавив, что мужчин задержали, когда они оказались на газоне.

На задержанных составили протоколы по статьям 20.17 и 20.1 КоАП (нарушение пропускного режима охраняемого объекта и мелкое хулиганство). За нарушение пропускного режима им грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб, а за мелкое хулиганство — штраф от 500 до 1 тыс. руб. или арест до 15 суток.

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Фото:Михаил Мироненко / ТАСС

В сентябре 2021 года несколько парашютистов спрыгнули с высотного здания на Ленинском проспекте в Москве. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как они приземляются на оживленную проезжую часть. По словам очевидца, прыжки совершили по меньшей мере четыре человека.

На следующий день после инцидента суд арестовал двоих парашютистов на 11 суток: их признали виновными в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.

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ВДНХ Москва парашютист колесо обозрения МВД
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