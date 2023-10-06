Во время соревнований в Чечне парашютист с 3700 прыжками разбился о воду

Опытный парашютист разбился о воду во время соревнований в Чечне

Дмитрий Беляев (Фото: goodskyrus / Telegram)

В Чечне погиб парашютист во время финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине «купольное пилотирование», сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky.

На соревнованиях погиб мастер спорта России Дмитрий Беляев, член спортивной сборной России по парашютному спорту. Инцидент произошел на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта.

Беляев родился в 1978 году, за свою спортивную карьеру он совершил более 3700 прыжков с парашютом.

«По предварительным данным, в процессе выполнения захода на приземление парашютист совершил ошибку и не рассчитал высоту выполнения маневра, в результате чего на повышенной вертикальной скорости столкнулся с водной поверхностью», — сообщили в Goodsky. Врачам не удалось спасти жизнь спортсмена.

В июне в Подмосковье во время прыжка с парашютом погиб бизнесмен из Рязани. Он совершил прыжок с вертолета Ми-8, после чего выполнил низкий разворот на высоте 60 м. Парашют резко потянуло вниз после окончания маневра, в результате мужчина на высокой скорости столкнулся с землей.