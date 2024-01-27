Дептранс: в южном районе Москвы машина упала с моста

На юге Москвы машина вылетела с моста

В Москве на улице Сайкина (Южный и Юго-Восточный административные округа) автомобиль упал с моста, сообщил столичный департамент транспорта.

«Произошел выезд автомобиля за пределы проезжей части, а затем опрокидывание с моста. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении Дептранса.

Движение в районе происшествия было незначительно затруднено, позже проезжую часть освободили.

Телеграм-канал Shot сообщил, что автомобиль марки Volkswagen вылетел с моста, водитель получил легкое сотрясение мозга.

19 января в Москве пять человек пострадали из-за врезавшейся в остановку машины марки «Нива». Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре. Автомобиль занесло после сильного снегопада, после чего он влетел в ограждение.