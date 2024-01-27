На юге Москвы машина вылетела с моста
В Москве на улице Сайкина (Южный и Юго-Восточный административные округа) автомобиль упал с моста, сообщил столичный департамент транспорта.
«Произошел выезд автомобиля за пределы проезжей части, а затем опрокидывание с моста. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении Дептранса.
Движение в районе происшествия было незначительно затруднено, позже проезжую часть освободили.
Телеграм-канал Shot сообщил, что автомобиль марки Volkswagen вылетел с моста, водитель получил легкое сотрясение мозга.
19 января в Москве пять человек пострадали из-за врезавшейся в остановку машины марки «Нива». Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре. Автомобиль занесло после сильного снегопада, после чего он влетел в ограждение.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы