В ХМАО грузовик въехал в пассажирский поезд и повредил три вагона

В ХМАО грузовик въехал в пассажирский поезд и повредил три вагона

В Ханты-Мансийском автономном округе водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, по которому следовал пассажирский поезд. Об этом сообщила Свердловская железная дорога.

Авария произошла на участке Нижневартовск—Ульт-Ягун Сургутского региона. Пассажирский поезд следовал из Нижневартовска в Волгоград.

Получил повреждения три вагона: один — со стороны нерабочего тамбура, второй — со стороны рабочего тамбура, у третьего разбиты два окна и поврежден кузов. Пассажиры пересели на свободные места в другие вагоны.

В результате ДТП водитель автомобиля не пострадал, пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью также не обращались. Авария не повлияла на движение других поездов.

Для выяснения обстоятельств происшествия создали оперативный штаб во главе с начальником Свердловской железной дороги.

Федеральная пассажирская компания в своем телеграм-канале добавила, что в результате столкновения схода подвижного состава не произошло. Поезд отправился с задержкой в 2 часа 19 минут.