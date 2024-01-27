В ХМАО грузовик въехал в пассажирский поезд и повредил три вагона
В Ханты-Мансийском автономном округе водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, по которому следовал пассажирский поезд. Об этом сообщила Свердловская железная дорога.
Авария произошла на участке Нижневартовск—Ульт-Ягун Сургутского региона. Пассажирский поезд следовал из Нижневартовска в Волгоград.
Получил повреждения три вагона: один — со стороны нерабочего тамбура, второй — со стороны рабочего тамбура, у третьего разбиты два окна и поврежден кузов. Пассажиры пересели на свободные места в другие вагоны.
В результате ДТП водитель автомобиля не пострадал, пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью также не обращались. Авария не повлияла на движение других поездов.
Для выяснения обстоятельств происшествия создали оперативный штаб во главе с начальником Свердловской железной дороги.
Федеральная пассажирская компания в своем телеграм-канале добавила, что в результате столкновения схода подвижного состава не произошло. Поезд отправился с задержкой в 2 часа 19 минут.
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