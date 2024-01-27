Военные России поразили склады горючего и авиационных припасов на Украине

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Вооруженные силы России за сутки поразили зенитный ракетный комплекс С-300 и склады горючего и авиационных средств поражения на Украине, сообщило Минобороны.

По комплексу С-300 нанесли удар в Черкасской области, по складам — в Кивороградской и Днепропетровской областях. В операции участвовали оперативно-тактическая операция, ракетные войска и группировки войск российской армии.

Также за сутки военные отразили две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка на донецком направлении и нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка и Новомихайловка в ДНР.

Зенитная ракетная система С-300 предназначена для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, баллистических и крылатых ракет. Комплекс состоит из командного пункта с радиолокационной станцией обнаружения, с которым связаны до шести зенитно-ракетных комплексов.

Минобороны сообщило, что за неделю с 20 по 26 января российские военные нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Все удары достигли целей. В ведомстве уточнили, что под огнем оказались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура и базы горючего ВСУ.