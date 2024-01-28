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Суд признал виновным прилетевшего в США без документов россиянина

Суд Лос-Анджелеса признал виновным прилетевшего в США без документов россиянина

Федеральным суд Лос-Анджелеса признал виновным гражданина России Сергея Очигаву, который смог прилететь в США из Дании без документов и билетов, сообщает CBS News.

Следователи утверждают, что россиянин предоставил «ложную и вводящую в заблуждение» информацию о его прибытии в США, в том числе о том, что он оставил свой паспорт в самолете.

По данным прокуратуры США, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Судебное слушание по приговору назначено на 5 февраля 2024 года.

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Фото:Sky News / AP

Россиянин прилетел в Лос-Анджелес из Копенгагена в начале ноября 2023 года. На пункте паспортного контроля американского аэропорта его задержали после того, как пограничники не нашли его в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Мужчина не смог предъявить загранпаспорт и визу для въезда в США. Он сказал, что забыл документы в самолете, но их там не нашли.

Члены экипажа самолета Scandinavian Airlines видели мужчину на борту, доложили в ФБР. В самолете он пересаживался с место на место, общался с экипажем и пассажирами, а также «попытался съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа».

При досмотре багажа после прилета в Лос-Анджелес у мужчины нашли российское и израильское «удостоверения личности», а также «частичную фотографию паспорта». Ни в одной системе погранично-таможенной службы США (CBP) не было никаких записей о Сергее Очигаве.

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На допросе Очигава представился российским экономистом. Он заявил, что не спал три дня, не понимает, где находится, и не помнит, как попал на борт самолета. По его словам, у него, возможно, был билет на самолет в США, но он не уверен. Очигава также не смог объяснять, как и когда он добрался до Копенгагена и что он там делал.

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Теги
россияне гражданин России США безбилетники Лос-Анджелес самолет
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