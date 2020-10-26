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На танкере в Ла-Манше задержали безбилетников за угрозу экипажу

Нефтяной танкер Nave Andromeda направлялся из нигерийского Лагоса в Саутгемптон. Утром 25 октября ему пришлось встать на якорь у острова Уайт из-за того, что семеро безбилетных пассажиров начали угрожать членам экипажа
Фото:Sky News / AP
Фото: Sky News / AP

На берегу нефтяного танкера Nave Andromeda задержаны семь человек, которые, по предварительным данным, пытались захватить судно. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Танкер находится у побережья острова Уайт на юге Великобритании. По данным ведомства, в ходе спецоперации экипаж не пострадал.

Как передает Reuters со ссылкой на источник, в операции участвовали сотрудники Специальной лодочной службы (SBS) - подразделения специального назначения Королевского военно-морского флота.

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Агентство со ссылкой на данные портала Refinitiv отмечает, что танкером Nave Andromeda управляет греческая судоходная компания Navios Tankers Management Inc. Его владелец - компания Folegandros Shipping Corp. Судно под флагом Либерии вышло из нигерийского города Лагос и должно было прибыть в Саутгемптон (Англия) утром 25 октября.

Однако, как заявила полиция графства Хэмпшир, в этот день в ведомство поступили сообщения об инциденте на борту: на танкере находились несколько безбилетных пассажиров, которые угрожали экипажу. Их национальность не уточняется. Cудно встало на якорь в проливе Ла-Манш недалеко от берегов острова Уайт.

На место прибыли береговая охрана и полиция. В целях безопасности другим судам запретили подходить к танкеру на расстояние менее трех миль (около 5 км), отмечает Sky News. В итоге подозреваемых удалось задержать. Как пишет The Telegraph, операция продлилась девять минут.

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По данным Sky News, Nave Andromeda перевозил 42 тыс. тонн сырой нефти.

Автор
Наталия Анисимова
танкер Ла-Манш
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