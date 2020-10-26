На танкере в Ла-Манше задержали безбилетников за угрозу экипажу

Нефтяной танкер Nave Andromeda направлялся из нигерийского Лагоса в Саутгемптон. Утром 25 октября ему пришлось встать на якорь у острова Уайт из-за того, что семеро безбилетных пассажиров начали угрожать членам экипажа

Фото: Sky News / AP

На берегу нефтяного танкера Nave Andromeda задержаны семь человек, которые, по предварительным данным, пытались захватить судно. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Танкер находится у побережья острова Уайт на юге Великобритании. По данным ведомства, в ходе спецоперации экипаж не пострадал.

Как передает Reuters со ссылкой на источник, в операции участвовали сотрудники Специальной лодочной службы (SBS) - подразделения специального назначения Королевского военно-морского флота.

Агентство со ссылкой на данные портала Refinitiv отмечает, что танкером Nave Andromeda управляет греческая судоходная компания Navios Tankers Management Inc. Его владелец - компания Folegandros Shipping Corp. Судно под флагом Либерии вышло из нигерийского города Лагос и должно было прибыть в Саутгемптон (Англия) утром 25 октября.