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Общество ,  
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В Лос-Анджелесе сел самолет с «российским экономистом» без документов

В Лос-Анджелесе сел самолет с «российским экономистом» без документов и билета

В аэропорту Лос-Анджелеса приземлился самолет авиакомпании Scandinavian Airlines с мужчиной без паспорта, визы и авиабилета, который представился российским экономистом Сергеем Очигавой. Об этом сообщают Court Watch и 404 Media.

Мужчина прилетел в Лос-Анджелес из Копенгагена в начале ноября. На пункте паспортного контроля американского аэропорта его задержали после того, как пограничники не нашли его в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Мужчина не смог предъявить загранпаспорт и визу для въезда в США. Он сказал, что забыл документы в самолете, но их там не нашли.

Члены экипажа самолета Scandinavian Airlines видели мужчину на борту, говорится в докладе специального агента ФБР Кэролайн Уоллинг. В самолете он пересаживался с место на место, общался с экипажем и пассажирами, а также «попытался съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа».

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При досмотре багажа после прилета в Лос-Анджелес у него нашли российское и израильское «удостоверения личности», а также «частичную фотографию паспорта». Ни в одной системе погранично-таможенной службы США (CBP) не было никаких записей о Сергее Очигаве. В докладе спецагента ФБР говорится, что сотрудники таможни «никогда не сталкивались» с такой ситуацией.

На допросе Очигава представился российским экономистом. Он заявил, что не спал три дня, не понимает, где находится, и не помнит, как попал на борт самолета. По его словам, у него, возможно, был билет на самолет в США, но он не уверен. Очигава также не смог объяснять, как и когда он добрался до Копенгагена и что он там делал.

В телефоне мужчины нашли фото табло аэропорта Копенгагена и несколько скриншотов из приложения с картой, на которой отмечены хостелы в Германии, а также картой «неизвестного иностранного города». Очигаву задержали. Власти США и Дании продолжают выяснять его личность и обстоятельства прилета в Лос-Анджелес, рассказал пресс-секретарь Scandinavian Airlines. 

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