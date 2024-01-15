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Политика ,  
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Задержанной в Казахстане бурятской журналистке разрешили покинуть страну

Пытавшуюся улететь из Казахстана журналистку задержали, а потом освободили
Евгения Балтатарова
Евгения Балтатарова (Фото: babayagaprotiv03 / Telegram)

Бурятскую журналистку Евгению Балтатарову (включена Минюстом в реестр иноагентов), которую задержали при попытке вылететь из Казахстана, отпустили и разрешили покинуть страну. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Утром 15 января Балтатарова должна была вылететь из Казахстана в Париж, однако ее задержали в аэропорту и отвезли в отдел полиции. По словам журналистки, сотрудники правоохранительных органов пригрозили ей депортацией в Ташкент (так как прилетела через Узбекистан) или в Россию.

Спустя несколько часов Балтатарова написала в своем телеграм-канале, что ее отпустили из полиции с разрешением «ехать ближайшим рейсом».

Задержанную в Казахстане бурятскую журналистку отпустили
Политика
Евгения Балтатарова (третья слева)

Балтатарова покинула Россию в марте после начала военной операции на Украине и приехала в Казахстан. На родине в отношении нее заведено уголовное дело о дискредитации армии.

Журналистку не первый раз задерживают при вылете из Казахстана и отпускают. Аналогичный случай произошел с ней в ноябре 2023 года, когда при попытке вылететь в Бишкек девушку задержали, а потом освободили.

В Казахстане Балтатарова основала общественное объединение «Точка [не]возврата», которое оказывает помощь другим прибывшим в Казахстан россиянам. В 2023 году она попросила политического убежища в Казахстане, но получила отказ.

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Теги
журналистка Бурятия Казахстан задержание фейк дискредитация армии
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