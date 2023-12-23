СБУ: задержан глава управления Минобороны по делу о хищении на 1,5 млрд гривен

В Киеве задержали главу управления Минобороны по делу о хищении

В Киеве задержали начальника одного из «главных» управлений Минобороны Украины по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупках артиллерийских снарядов, сообщает СБУ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: SBUkr / Telegram

Служба безопасности Украины и украинское Минобороны обнаружили попытку хищения почти 1,5 млрд гривен (около $40 млн) на закупке артиллерийских снарядов для украинской армии, в результате совместных мероприятий в Киеве задержан руководитель одного из «главных» управлений оборонного ведомства, причастный к сделке, сообщает СБУ.

По данным следствия, в декабре прошлого года чиновник подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на закупку оптовой партии артиллерийских снарядов для ВСУ. Тогда бюджетные средства не были переведены на счет компании.

Позже Агентство оборонных закупок Минобороны Украины заключило с тем же производителем более выгодный контракт на поставку этих же снарядов: новый договор предусматривал приобретение боеприпасов без посредника.

«Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером. Более того, после пролонгации «старого» договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд грн», — говорится в публикации в телеграм-канале СБУ.

Ведомство отмечает, что эта сумма на 30% превышала стоимость поставки напрямую от производителя. Во время обысков у фигуранта нашли документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований), чиновнику планируют сообщить о подозрении. По этой статье ему может грозить от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Сейчас фигуранта отстранили от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Минобороны проводит мероприятия для возвращения в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд гривен.

В феврале одного из руководителей подразделения Минобороны Украины обвинили в хищении более 36 млн гривен. Кроме того, находясь в должности замруководителя подраздления он подписал фиктивный акт приемки осмтра отремонтированных двигателей, хотя работы проведены не были. Против него возбудили уголовное дело о хищении и служебном подлоге.