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Общество ,  
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Один человек погиб в результате массового ДТП под Петербургом

Один человек погиб в результате столкновения семи машин под Петербургом

На кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП, погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили источник РЕН ТВ и 78.ru со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла на 114 км КАД, всего столкнулись семь машин. По словам очевидца, сначала Lada врезалась в «ГАЗель». Водители вышли, чтобы вызвать экстренные службы, после этого с машинами столкнулись еще несколько автомобилей, включая грузовик Iveco.

По данным 78.ru, в результате ДТП погиб 43-летний водитель Lada, пострадали трое — два пассажира машины и еще один человек. Всех госпитализировали в тяжелом состоянии, утверждает телеканал.

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Фото:ГУ МЧС по Новгородской области

В Кингисеппском районе Ленинградской области 15 января произошло ДТП с участием двух автобусов и двух легковушек. По данным полиции, 67-летний водитель автобуса Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Kaptur, а затем еще с двумя транспортными средствами — легковым автомобилем Chevrolet Niva и автобусом.

В результате столкновения погибла 52-летняя жительница Кингисеппа, которая была за рулем Renault Kaptur. Водителя автобуса Hyundai госпитализировали с различными травмами. Также пострадали шестеро пассажиров автобуса.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Водителя автобуса задержали.

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