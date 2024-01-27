Путин заявил об отсутствии срока давности у преступлений гитлеровцев

Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида советского народа

Владимир Путин (в центре) (Фото: Reuters)

Действия немецких нацистов во время Великой Отечественной войны не имеют срока давности, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида.

«Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. <...> Массовые убийства безоружных и беззащитных стариков, женщин, детей, инвалидов были продуманными, системными карательными акциями», — сказал Путин.

Он отметил, что из общего числа потерь, которые понес СССР в годы Великой Отечественной войны, больше половины составили мирные жители.

Открытие мемориала в Гатчинском районе Ленинградской области приурочено к 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В церемонии принял участие также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го — почти 28 месяцев, или около 900 дней. Ленинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников оценила число погибших в результате блокады примерно в 649 тыс. человек. По данным петербургской прокуратуры, жертв было более 1 млн.