Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 29 января, сообщила пресс-служба Кремля.
Политики примут участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Последнее вместе образуют Россия и Белоруссия.
«Планируется подвести итоги выполнения базового документа — «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период», — сказано в сообщении.
Также Путин и Лукашенко должны принять «ряд важных решений» для углубления интеграции в разных областях.
«Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» включают в себя 28 отраслевых союзных программ. Они охватывают макроэкономическую, промышленную и аграрную политику государств, отмечал российский премьер Михаил Мишустин.
Программы направлены на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве, а также на формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии.
Интеграционные шаги в этих направлениях предусматривал подписанный еще в 1999 году Договор о создании Союзного государства. Однако к моменту утверждения программ из мер, предусмотренных документом, были реализованы только единое таможенное пространство и зона свободной торговли.
Лукашенко направился в Россию уже 27 января, сообщила пресс-служба белорусского президента. Во время визита он также примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда.
На заседании совета президенты обсудят программы согласованных действий в области внешней политики, стратегии научно-технологического развития, реализацию единой промышленной политики, модернизацию и развитие железнодорожной инфраструктуры, а также СМИ Союзного государства.
Также, как уточнили в пресс-службе, Путин и Лукашенко проведут двухсторонние переговоры, на которых обсудят наиболее актуальные вопросы двухсторонних отношений и международную повестку.
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