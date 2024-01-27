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Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко

Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге 29 января
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 29 января, сообщила пресс-служба Кремля.

Политики примут участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Последнее вместе образуют Россия и Белоруссия.

«Планируется подвести итоги выполнения базового документа — «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период», — сказано в сообщении.

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Также Путин и Лукашенко должны принять «ряд важных решений» для углубления интеграции в разных областях.

«Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» включают в себя 28 отраслевых союзных программ. Они охватывают макроэкономическую, промышленную и аграрную политику государств, отмечал российский премьер Михаил Мишустин.

Программы направлены на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве, а также на формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии.

Интеграционные шаги в этих направлениях предусматривал подписанный еще в 1999 году Договор о создании Союзного государства. Однако к моменту утверждения программ из мер, предусмотренных документом, были реализованы только единое таможенное пространство и зона свободной торговли.

Лукашенко направился в Россию уже 27 января, сообщила пресс-служба белорусского президента. Во время визита он также примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда.

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На заседании совета президенты обсудят программы согласованных действий в области внешней политики, стратегии научно-технологического развития, реализацию единой промышленной политики, модернизацию и развитие железнодорожной инфраструктуры, а также СМИ Союзного государства. 

Также, как уточнили в пресс-службе, Путин и Лукашенко проведут двухсторонние переговоры, на которых обсудят наиболее актуальные вопросы двухсторонних отношений и международную повестку.

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