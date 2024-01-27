Новак допустил продолжение поставок газа в Европу после 2024 года

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Вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности продолжить поставки газа в Европу после 2024 года, когда истечет контракт на транзит через территорию Украины. Однако, по его словам, в Москве не видят желания заинтересованных сторон обсуждать этот вопрос.

«Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим», — заявил он в ходе Дня энергетики на форуме-выставке «Россия» (цитата по ТАСС).

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили соответствующий контракт в декабре 2019 года. Документ предусматривает транзит российского газа через территорию Украины в объеме 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. После взрывов на «Северных потоках» эта транзитная ветка стала единственным маршрутом поставок газа из России в Западную и Центральную Европу.