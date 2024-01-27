 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Новак допустил продолжение поставок газа в Европу после 2024 года

Новак заявил о готовности продолжить поставки газа в Европу после 2024 года
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности продолжить поставки газа в Европу после 2024 года, когда истечет контракт на транзит через территорию Украины. Однако, по его словам, в Москве не видят желания заинтересованных сторон обсуждать этот вопрос.

«Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим», — заявил он в ходе Дня энергетики на форуме-выставке «Россия» (цитата по ТАСС).

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили соответствующий контракт в декабре 2019 года. Документ предусматривает транзит российского газа через территорию Украины в объеме 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. После взрывов на «Северных потоках» эта транзитная ветка стала единственным маршрутом поставок газа из России в Западную и Центральную Европу.

«Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите российского газа
Бизнес
Фото:РИА Новости
В Минэнерго Украины и «Нафтогазе» говорили об отсутствии планов по продлению контракта с Москвой и объясняли сохранение нынешнего транзита потребностями ряда европейских стран.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Украина Россия Европа газ Александр Новак
Материалы по теме
«Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите российского газа
Бизнес
В Кремле оценили возможность введения санкций против «Нафтогаза»
Бизнес
«Газпром» сообщил о рекорде по суточным поставкам газа с 2012 года
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю на фоне кризиса Экономика, 17:55
В Новой Каховке пенсионерка пострадала при массовой атаке дронов ВСУ Политика, 17:47
Американцев предупредили об угрозе на Багамах после 18 убийств Общество, 17:36
Захарян получил травму в матче чемпионата Испании Спорт, 17:15
Загоревшийся после атаки хуситов танкер с российским топливом потушили Бизнес, 17:04
Новак допустил продолжение поставок газа в Европу после 2024 года Экономика, 17:01
Глава украинского футбола выступил против возвращения российских юниоров Спорт, 17:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Село Новая Таволжанка второй раз за день подверглось атаке Политика, 16:51
Новак заявил об отсутствии проблем с поставками энергоресурсов в Индию Экономика, 16:47
Ассортимент и локализация: как изменился fashion-ретейл в России РБК и Яндекс, 16:28
Шестая ракетка России сменил спортивное гражданство Спорт, 16:07
В Германии таможенники задержали украинского пенсионера с €455 тыс. Общество, 16:04
Карты «Мир» с конца февраля заработают в Мьянме Экономика, 15:51
Подростки подрались на турнире по ММА в Северной Осетии Спорт, 15:47