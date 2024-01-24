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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об улучшении позиций на донецком направлении

Минобороны: ВС России улучшили позиции на донецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.

В военном ведомстве уточнили, что потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей.

Материал дополняется.

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