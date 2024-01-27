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Политика ,  
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МИД Германии признал историческую ответственность за блокаду Ленинграда

МИД Германии: Берлин признает историческую ответственность за блокаду Ленинграда
Улица блокадного Ленинграда после артобстрела, 1942
Улица блокадного Ленинграда после артобстрела, 1942 (Фото: Виктор Барановский / РИА Новости)

Германия полностью признает историческую ответственность за блокаду Ленинграда и выступает за сохранение памяти о преступлениях, совершенных немецкими войсками в годы Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД страны на сайте ведомства.

«Германия выступает за сохранение памяти об ужасах немецких военных преступлений во время Второй мировой войны и полностью признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные вермахтом в Ленинграде», — сказано в сообщении.

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В МИДе страны подчеркнули, что немецкие власти в 2019 году «в качестве жеста примирения и памяти» приняли решение финансировать модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где лечатся многие блокадники.

Также правительство Германии организует встречи молодежи с теми, кто пережил блокаду, добавили в ведомстве.

МИД Германии выпустил заявление в 80-летнюю годовщину снятия блокады Ленинграда. Берлин продолжает принимать «эти меры», несмотря на конфликт на Украине, заключили в министерстве.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — почти 28 месяцев, или около 900 дней. По данным петербургской прокуратуры, погибли более 1 млн человек. Ленинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников оценила число погибших в результате блокады примерно в 649 тыс. человек.

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Теги
Германия МИД Германии блокада Ленинграда фашисты Вторая мировая война
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