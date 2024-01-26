ЕС осудил первую в истории США казнь заключенного при помощи азота

ООН и ЕС раскритиковали казнь в США осужденного с помощью азота

Въезд в исправительное учреждение Уильяма К. Холмана, где казнили Кеннета Юджина Смита (Фото: Dan Anderson / EPA / ТАСС)

Евросоюз глубоко сожалеет о казни в США осужденного Кеннета Юджина Смита, проведенной с помощью азота, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Брюссель решительно выступает против смертной казни «всегда и при любых обстоятельствах», сказано в заявлении.

«Это нарушение права на жизнь и полное отрицание человеческого достоинства. Смертная казнь не может служить средством сдерживания преступности и представляет собой высшую меру наказания, которая делает судебные ошибки необратимыми», — считают во внешнеполитической службе.

В ведомстве привели данные, согласно которым на сегодняшний день в США из камеры смертников освобождены 196 невиновных людей.

Смита казнили, заставив его вдыхать чистый азот, лишив таким образом кислорода, необходимого для поддержания функций организма, сказано в заявлении. «По мнению ведущих экспертов, этот метод является особо жестоким и необычным наказанием», — добавили в Брюсселе.

В заключение внешнеполитическая служба ЕС призвала к всеобщей отмене смертной казни.

Казнь Кеннета Юджина Смита с использованием азота также осудил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он выразил сожаление в связи с этим. Тюрк допустил, что подобный метод могут приравнять к пытке «или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению».

«Смертная казнь несовместима с фундаментальным правом на жизнь. Я призываю все государства ввести мораторий на ее использование в качестве шага к всеобщей отмене смертной казни», — заявил комиссар.

Кеннет Юджин Смит стал первым заключенным в истории США, казненным при помощи азота. Мужчину приговорили к высшей мере наказания в Алабаме за участие в 1988 году в заказном убийстве жены проповедника. Казнить его собирались еще в 2022 году при помощи смертельной инъекции, однако казнь отменили в последний момент, так как осужденному не смогли подключить капельницу.

Адвокаты Смита критиковали выбранный для него метод казни как жестокий и экспериментальный.

Казнь при помощи чистого азота разрешена в трех американских штатах — в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме.