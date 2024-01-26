 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ООН и ЕС раскритиковали казнь в США осужденного с помощью азота

ЕС осудил первую в истории США казнь заключенного при помощи азота
Въезд в исправительное учреждение Уильяма К. Холмана, где казнили Кеннета Юджина Смита
Въезд в исправительное учреждение Уильяма К. Холмана, где казнили Кеннета Юджина Смита (Фото: Dan Anderson / EPA / ТАСС)

Евросоюз глубоко сожалеет о казни в США осужденного Кеннета Юджина Смита, проведенной с помощью азота, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Брюссель решительно выступает против смертной казни «всегда и при любых обстоятельствах», сказано в заявлении.

«Это нарушение права на жизнь и полное отрицание человеческого достоинства. Смертная казнь не может служить средством сдерживания преступности и представляет собой высшую меру наказания, которая делает судебные ошибки необратимыми», — считают во внешнеполитической службе.

В ведомстве привели данные, согласно которым на сегодняшний день в США из камеры смертников освобождены 196 невиновных людей.

Заключенного в Алабаме впервые в истории США казнили с помощью азота
Общество
Кеннет&nbsp;Юджин&nbsp;Смит

Смита казнили, заставив его вдыхать чистый азот, лишив таким образом кислорода, необходимого для поддержания функций организма, сказано в заявлении. «По мнению ведущих экспертов, этот метод является особо жестоким и необычным наказанием», — добавили в Брюсселе.

В заключение внешнеполитическая служба ЕС призвала к всеобщей отмене смертной казни.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Казнь Кеннета Юджина Смита с использованием азота также осудил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он выразил сожаление в связи с этим. Тюрк допустил, что подобный метод могут приравнять к пытке «или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению».

«Смертная казнь несовместима с фундаментальным правом на жизнь. Я призываю все государства ввести мораторий на ее использование в качестве шага к всеобщей отмене смертной казни», — заявил комиссар.

Кеннет Юджин Смит стал первым заключенным в истории США, казненным при помощи азота. Мужчину приговорили к высшей мере наказания в Алабаме за участие в 1988 году в заказном убийстве жены проповедника. Казнить его собирались еще в 2022 году при помощи смертельной инъекции, однако казнь отменили в последний момент, так как осужденному не смогли подключить капельницу.

Адвокаты Смита критиковали выбранный для него метод казни как жестокий и экспериментальный.

Казнь при помощи чистого азота разрешена в трех американских штатах — в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ООН ЕС смертная казнь США Алабама
Материалы по теме
Заключенного в Алабаме впервые в истории США казнили с помощью азота
Общество
В США проведут первую казнь осужденного с помощью азота
Общество
В Японии мужчину решили казнить за поджог аниме-студии с 36 погибшими
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 96,64 (+0,47) Инвестиции, 25 янв, 16:30 Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,37) Инвестиции, 25 янв, 16:30
Международный суд в Гааге вынес вердикт по иску против Израиля о геноциде Политика, 16:11
Звезду сериала «Слово пацана» Кологривого внесли в список «Миротворца» Политика, 16:10
Короля Карла III госпитализировали для лечения простаты Общество, 16:08
Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, уступая по сетам 0:2 Спорт, 16:06
Арахамия предложил провести военные учения для чиновников на Украине Политика, 16:05
Клуб Захаряна узнал соперника по полуфиналу Кубка Испании Спорт, 16:00
Суд на Кипре отказал в экстрадиции в США россиянина Петрова Общество, 15:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 15:55
РСХБ спрогнозировал удвоение спроса на отдых в гостевых домах на селе Недвижимость, 15:48
Россия и Украина обменялись телами погибших военных Политика, 15:46
Hyundai продал российской компании свои заводы. Что там будут выпускать Авто, 15:37
Google не окей: почему голосовые помощники приносят лишь убытки Pro, 15:25
ООН и ЕС раскритиковали казнь в США осужденного с помощью азота Общество, 15:25
Россия откроет участки на выборах президента в «недружественных странах» Политика, 15:22