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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Развожаев: громкие звуки в Севастополе — учения Черноморского флота
Сюжет
Военная операция на Украине

Громкие звуки в Севастополе — учения Черноморского флота, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в районе Северного мола — это Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов. В городе все спокойно», — написал он в своем телеграм-канале.

13 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже сообщал о «громких звуках» в районе Северного мола. Тогда он также объяснил в своем телеграм-канале, что это связано с учениями флота. Проводились учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря, сообщал он.

На учениях отрабатывалась «противоминная и противодиверсионная оборона», уточняли в Черноморском флоте. Во время них военные тренировались искать и уничтожать плавающие мины и морские беспилотники. В учениях участвовали патрульный корабль «Павел Державин», катера и морские тральщики.

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Теги
Крым Севастополь учение Черноморский флот Михаил Развожаев
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