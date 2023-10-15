Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Громкие звуки в Севастополе — учения Черноморского флота, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в районе Северного мола — это Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов. В городе все спокойно», — написал он в своем телеграм-канале.

13 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже сообщал о «громких звуках» в районе Северного мола. Тогда он также объяснил в своем телеграм-канале, что это связано с учениями флота. Проводились учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря, сообщал он.

На учениях отрабатывалась «противоминная и противодиверсионная оборона», уточняли в Черноморском флоте. Во время них военные тренировались искать и уничтожать плавающие мины и морские беспилотники. В учениях участвовали патрульный корабль «Павел Державин», катера и морские тральщики.