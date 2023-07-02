В Венесуэле лидеру оппозиции запретили баллотироваться на выборах

Марии Корине Мачадо, лидеру оппозиции Венесуэлы на пост президента, запретили занимать государственные должности в течение 15 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо генерального контролера страны.

Мачадо возглавляет опрос по предварительным выборам президента из 13 кандидатов, обходя в том числе нынешнего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Последний опрос, проведенный фирмой ORC Consultores, показал, что в мае 2023 года Мачадо набрала 46,4% голосов избирателей по сравнению с 35,4% в ноябре 2022-го. Reuters уточняет, что предыдущий запрет, наложенный на Мачадо, был расширен после того, как она поддержала санкции США против правительства Мадуро и, в частности, бывшего лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

По мнению Мачадо, этим запретом Мадуро показал, что его правительство «потерпело поражение». «Это показывает только одно: они знают, что потерпели поражение. Я бы сказала режиму: «Отчаяние — очень плохой советчик», и, похожи, они очень отчаялись, раз совершают одну ошибку за другой», — сказала лидер оппозиции (цитата по Bloomberg).

В письме контролера утверждается, что Мачадо запрещено занимать государственные должности с 2015 года задним числом. По мнению депутата Хосе Брито, она допустила ошибки в раскрытии информации об активах и не смогла обосновать происхождение примерно половины средств, которыми управляет. Также правительство заявило, что Мачадо была связана с «коррупционными заговорами», возглавляемыми Гуаидо.

Президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал подобную меру венесуэльских властей, заявив, что «ни один административный орган не должен отбирать политические права ни у одного гражданина».

Ожидается, что президентские выборы состоятся в Венесуэле в 2024 году. Другому кандидату от оппозиции, бывшему губернатору штата Миранда Энрике Каприлесу, также запретили на 15 лет претендовать на выборные должности.