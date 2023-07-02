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В Венесуэле лидеру оппозиции запретили баллотироваться на выборах

Лидеру оппозиции Венесуэлы Мачадо запретили занимать государственные должности на 15 лет

Марии Корине Мачадо, лидеру оппозиции Венесуэлы на пост президента, запретили занимать государственные должности в течение 15 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо генерального контролера страны.

Мачадо возглавляет опрос по предварительным выборам президента из 13 кандидатов, обходя в том числе нынешнего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Последний опрос, проведенный фирмой ORC Consultores, показал, что в мае 2023 года Мачадо набрала 46,4% голосов избирателей по сравнению с 35,4% в ноябре 2022-го. Reuters уточняет, что предыдущий запрет, наложенный на Мачадо, был расширен после того, как она поддержала санкции США против правительства Мадуро и, в частности, бывшего лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

По мнению Мачадо, этим запретом Мадуро показал, что его правительство «потерпело поражение». «Это показывает только одно: они знают, что потерпели поражение. Я бы сказала режиму: «Отчаяние — очень плохой советчик», и, похожи, они очень отчаялись, раз совершают одну ошибку за другой», — сказала лидер оппозиции (цитата по Bloomberg).

В письме контролера утверждается, что Мачадо запрещено занимать государственные должности с 2015 года задним числом. По мнению депутата Хосе Брито, она допустила ошибки в раскрытии информации об активах и не смогла обосновать происхождение примерно половины средств, которыми управляет. Также правительство заявило, что Мачадо была связана с «коррупционными заговорами», возглавляемыми Гуаидо.

Президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал подобную меру венесуэльских властей, заявив, что «ни один административный орган не должен отбирать политические права ни у одного гражданина».

Ожидается, что президентские выборы состоятся в Венесуэле в 2024 году. Другому кандидату от оппозиции, бывшему губернатору штата Миранда Энрике Каприлесу, также запретили на 15 лет претендовать на выборные должности.

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Венесуэла оппозиция президентские выборы Николас Мадуро
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