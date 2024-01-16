Мадуро рассказал о четырех неудавшихся госпереворотах в Венесуэле

Мадуро заявил, что в Венесуэле в 2023 году предотвратили четыре госпереворота

Все причастные уже задержаны, сообщил президент Венесуэлы

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Власти Венесуэлы в 2023 году предотвратили четыре государственных переворота, некоторые из них подразумевали убийство действующего президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил глава государства в ежегодном послании Национальной ассамблее (парламенту), его слова приводит издание El Nacional.

«В 2023 году власти раскрыли четыре заговора с целью государственного переворота, планировалось и убийство президента. Причастные уже задержаны», — сообщил Мадуро, не называя имен задержанных.

Он уточнил, что следственные действия осуществлялись в мае, августе, ноябре и декабре, подозреваемые признались в содеянном и были осуждены, передает его слова газета La Patilla. Также Мадуро отметил, что заговоры планировались из Майами (США) и Колумбии, в планировании участвовали сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Президент Венесуэлы передал спикеру Национальной ассамблеи Хорхе Родригесу досье с «доказательствами, записями и свидетельскими показаниями», демонстрирующие вовлечение гражданских лиц и военнослужащих в эти заговоры, пишет El Nacional.

Кроме того, как и в предыдущие годы, Мадуро возложил ответственность на США за экономические и политические трудности Венесуэлы. По его мнению, Соединенные Штаты «каждый день нарушают права человека» в Венесуэле, сохраняя свои санкции в силе. Некоторые ограничения в отношении Каракаса были смягчены в конце 2023 года в результате переговорного процесса с Вашингтоном.

США и Венесуэла не имеют дипломатических отношений с 2019 года.