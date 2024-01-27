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Выборы президента России ,  
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ЦИК сообщила о «единичных недостатках» в подписях за выдвижение Путина

ЦИК завершила проверку подписей в поддержку выдвижения Путина
Сюжет
Выборы президента России

Центральная избирательная комиссия завершила проверку подписных листов в поддержку президента России Владимира Путина как кандидата на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Подписи, предъявленные представителями избирательного штаба Владимира Владимировича, отличались очень высоким качеством и выявлены буквально единичные недостатки, которые мы предъявили в протоколе, а именно по нескольким десяткам подписей, что позволяет рассмотреть вопрос о регистрации», — сказал Булаев.

Зампредседателя ЦИК уточнил, что комиссия протестировала специальный программно-технический комплекс проверки подписных листов (СПТК-ПЛ). «Машина с использованием нейросетей позволяла выявлять подписи, которые были или могли быть сделаны одним человеком», — пояснил он.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Избирательный штаб Путина 22 января сдал в ЦИК 315 тыс. подписей в его поддержку как кандидата, а также иные документы, необходимые для его регистрации на выборах. По словам сопредседателя штаба, худрука Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, за Путина оставили в десять раз больше подписей, чем необходимо в соответствии с законодательством (300 тыс. — РБК).

Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В случае успешной регистрации действующего президента его соперниками станут лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков и депутат от КПРФ, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Они уже получили кандидатские удостоверения. Подписи в ЦИК еще не подали штабы председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича и муниципального депутата из Долгопрудного, члена партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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