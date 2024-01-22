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Военная операция на Украине ,  
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Первый вице-премьер Забайкалья поедет на военную операцию добровольцем

Первый вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров отправится на военную операцию
Сюжет
Военная операция на Украине
Марат Мирхайдаров
Марат Мирхайдаров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров решил отправиться на специальную военную операцию добровольцем. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона «Ахмат» специального назначения», — говорится в сообщении.

Мирхайдаров родился в 1978 году. С 2011 по 2013 год был помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Пост первого вице-премьера Забайкалья чиновник занял в марте 2023 года.

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Мирхайдаров — не первый российский чиновник, добровольно отправляющийся в зону военной операции на Украине. В сентябре 2022 года первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов вступил в добровольческий батальон имени Минигнали Шаймуратова. В ноябре того же года стал добровольцем глава городской администрации Читы Александр Сапожников. В июне 2023 года решение поехать в зону боевых действий принял мэр Петрозаводска Владимир Любарский. В ноябре он получил ранение, после того как его автомобиль ударил украинский беспилотник «Баба Яга».

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Теги
Забайкальский край вице-премьер Военная операция на Украине
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