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Военная операция на Украине ,  
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Путин дал поручения по выплатам погибшим бойцам и статусу ветерана боев

Путин дал поручения по выплатам погибшим на спецоперации и статусу ветерана боев
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин во время встречи с членами семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции, 6 января 2024 года
Владимир Путин во время встречи с членами семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции, 6 января 2024 года (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поручил осуществлять выплаты семьям погибших участников военной операции на Украине в течение трех месяцев с момента подачи ими заявления. Перечень поручений по итогам встречи с членами семей погибших военных опубликован на сайте Кремля.

Членам семей погибших участников боевых действий, которым отказано в получении такой выплаты, поручено направлять соответствующие уведомления с указанием причины отказа.

Кроме того, президент поручил наделять статусом ветерана боевых действий участников военной операции на основании документов, подтверждающих получение ими увечий или заболеваний в период ее проведения.

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Фото:Dragon Images / Shutterstock

Также основанием для получения статуса станут копия удостоверения к государственной (ведомственной) награде и документы (сведения), в которых указаны основания награждения «вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта (документа, подтверждающего иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации» во время спецоперации.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин.

Президент также поручил Минобороны проанализировать, как страховая компания СОГАЗ осуществляет выплаты семьям погибших участников военной операции.

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Также Путин распорядился рекомендовать властям регионов при назначении региональных выплат семьям погибших «учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации».

Срок исполнения всех поручений — 1 апреля 2024 года.

О проблемах с положенными им выплатами президенту на встрече в Ново-Огарево в канун Рождества рассказали члены семей погибших военнослужащих.

Через несколько дней житель Анадыря спросил главу государства на встрече о задержках выплат бойцам военной операции. Он рассказал, что сам получил положенные денежные средства с задержкой на четыре-пять месяцев, а некоторые его сослуживцы с начала февраля 2023 года не получали выплат по ранению.

Президент в ответ подчеркнул, что потребности военной операции на Украине финансируются в полном объеме. Возможные задержки выплат участникам военной операции Путин назвал бюрократическими сбоями.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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