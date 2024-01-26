РЖД увеличат количество пассажирских поездов в Калининград
РЖД увеличат количество рейсов в Калининград с 25 апреля, говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
Пассажирский поезд № 148/147 из Калининграда в Москву будет курсировать ежедневно вместо трех раз в неделю. В составе поезда будут как плацкартные, так и купейные вагоны, в том числе со специализированными местами, оборудованными для проезда маломобильных пассажиров и их сопровождающих.
Еще два регулярных поезда — № 29/30 «Янтарь» и № 359/360 — будут курсировать из Москвы и Адлера ежедневно. Третий состав, № 79/80 из Санкт-Петербурга, — четыре раза в неделю.
25 января президент Владимир Путин посетил Калининград. В ходе встречи он поручил главе Минтранса Виталию Савельеву в ускоренном порядке решить вопрос о субсидировании перевозок в Калининград только для жителей региона и студентов.
До пандемии коронавируса поезд № 148/147 также ежедневно совершал рейсы из Калининграда в Москву, а «Янтарь» был скоростным и не останавливался на всех станциях по пути.
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