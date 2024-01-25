Путин поддержал идею ограничить льготы на перелеты в Калининград
Льготы на авиабилеты в Калининградскую область следует распространить только на постоянно проживающих там жителей региона и студентов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию области. Он поручил главе Минтранса Виталию Савельеву оперативно решить вопрос с субсидированием перелетов.
«Так у нас деньги заканчиваются в первые четыре месяца. Но если не распространять эту льготу на всю страну, не размазывать маленьким слоем, а распространить это только для жителей Калининграда, конечно, большее количество людей, проживающих здесь постоянно, сможет этой льготой воспользоваться. Наверное, целесообразно это сделать. Так что не затягивайте только. Год начинается. Надо быстро это сделать», — сказал глава государства.
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