Звезду сериала «Слово пацана» Кологривого внесли в список «Миротворца»

Никита Кологривый (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актера Никиту Кологривого, сыгравшего в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Карточка с именем Кологривого появилась в базе данных портала.

Как уточняется в карточке, Кологривого внесли в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку российских властей. Ранее актер поддержал российских военных в зоне специальной операции на Украине, пожелав им вернуться здоровыми домой и назвав братьями.

В украинской базе «Миротворец» публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт был создан в 2014 году, в России он заблокирован по решению суда.

В июле 2022 года заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на сайте «Миротворец» опубликованы личные данные не менее чем 327 несовершеннолетних, а в октябре 2023 года сказал, что сайт контролируют власти западных стран. По словам Полянского, «Миротворцем» могут управлять американцы или канадцы, а сервер сайта находится в зоне досягаемости американских властей.