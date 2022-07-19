Полянский сообщил ООН о наличии данных о 327 детях в базе «Миротворец»

Дмитрий Полянский (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

На украинском сайте «Миротворец» опубликованы личные данные не менее чем 327 несовершеннолетних, информацию об этом российское представительство передаст генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу, заявил заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Российские НПО обнаружили на сайте «Миротворец» личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизнь огромной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом генеральному секретарю ООН», — сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном проблематике детей в ситуации вооруженных конфликтов.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещаются персональные данные лиц, которых авторы портала считают причастными к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». В России он заблокирован по решению суда.

В ноябре прошлого года украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием убрать из списков сайта «Миротворец» информацию о несовершеннолетних «с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт».

Этому предшествовало внесение в базу данных 12-летней Фаины Савенковой из Луганска. На сайте были размещены ее персональные данные, фотографии и скриншоты публикаций. Администраторы сайта считают, что девочка «участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

После обращения Денисовой киберполиция Украины завела дело против «Миротворца» по статье УК страны «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальное наказание по ней — арест сроком до шести месяцев либо ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

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В 2019 году за закрытие сайта выступал заместитель руководителя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро.