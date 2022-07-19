Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 56,45 (-0,71) Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 55,44 (-1,12) Инвестиции, 15:59
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
В Кремле заявили, что Путин не обсуждал беспилотники с властями Ирана Политика, 20:50
Полянский сообщил ООН о наличии данных о 327 детях в базе «Миротворец» Политика, 20:45
Японская компания купила самую дорогую партию СПГ в истории страны Бизнес, 20:42
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 20:38
Плющенко назвал Ханю самой большой звездой в истории фигурного катания Спорт, 20:32
Эрдоган назвал конструктивной позицию России на переговорах по зерну Политика, 20:16
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 20:11
Матч обвиненных в «договорняках» Карацева и Басилашвили выиграл россиянин Спорт, 19:59
Глава Минобороны ФРГ заявила о заканчивающемся оружии для помощи Украине Политика, 19:56
Что нужно знать об аппаратных технологиях коррекции фигуры РБК и Вирсавия, 19:46
На приморского депутата завели дело за призыв вывести войска с Украины Политика, 19:40
Встреча Путина и Эрдогана. Прямая трансляция Политика, 19:36
Политика ,  
0 

Полянский сообщил ООН о наличии данных о 327 детях в базе «Миротворец»

Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

На украинском сайте «Миротворец» опубликованы личные данные не менее чем 327 несовершеннолетних, информацию об этом российское представительство передаст генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу, заявил заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Российские НПО обнаружили на сайте «Миротворец» личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизнь огромной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом генеральному секретарю ООН», — сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном проблематике детей в ситуации вооруженных конфликтов.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещаются персональные данные лиц, которых авторы портала считают причастными к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». В России он заблокирован по решению суда.

Показавшая антивоенный плакат на «Первом» попала в базу «Миротворец»
Политика
Марина Овсянникова

В ноябре прошлого года украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием убрать из списков сайта «Миротворец» информацию о несовершеннолетних «с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт».

Этому предшествовало внесение в базу данных 12-летней Фаины Савенковой из Луганска. На сайте были размещены ее персональные данные, фотографии и скриншоты публикаций. Администраторы сайта считают, что девочка «участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

После обращения Денисовой киберполиция Украины завела дело против «Миротворца» по статье УК страны «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальное наказание по ней — арест сроком до шести месяцев либо ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Жизнь не взаймы. Разбираем антикризисные стратегии личного бюджета
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков того, что работник может уволиться
Статьи

В 2019 году за закрытие сайта выступал заместитель руководителя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро.

Теги
Дмитрий Полянский ООН «Миротворец» несовершеннолетние Военная операция на Украине
Материалы по теме
Захарова назвала ложью обвинения Киева в депортации детей с Украины
Политика
Госдума одобрила признание материалов иноагентов вредными для детей
Политика
Орбан попал в базу «Миротворца» как «антиукраинский пропагандист»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter