Актер из «Слова пацана» Сергей Базанов не признал вину в убийстве бизнесмена

Актер из «Слова пацана» не признал вину в убийстве 12-летней давности

Фото: Сергей Базанов / VK

Актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов, исполнивший роль члена группировки «Универсам» Демида, не признал вину в убийстве предпринимателя в 2011 году, сообщает пресс-служба московского главка Следственного комитета.

Помимо Базанова подозреваемым по делу проходит еще один мужчина.

«В ходе расследования уголовного дела причастность двоих фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, проведенными очными ставками, а также результатами проведенных судебных экспертиз. С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении они не признали», — говорится в сообщении.

25 декабря Замоскворецкий районный суд постановил заключить Сергея Базанова под стражу. Ему предъявили обвинение в совершении убийства 12-летней давности в составе группы лиц из корыстных побуждений. Максимальное наказание, которое грозит актеру, — пожизненный срок.

По версии следствия, в 2011 году банда, в состав которой входил Базанов, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке в Москве. Тогда нападавшие тяжело ранили предпринимателя, выстрелив ему в голову, и скрылись с его сумкой, в которой было $900 тыс. Потерпевший был госпитализирован, однако через несколько дней скончался.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» снял режиссер Жора Крыжовников. В основе сценария лежит книга Роберта Гараева о казанских молодежных преступных группировках конца 1980-х годов, соперничавших из-за права контролировать районы города. Выход сериала спровоцировал общественную дискуссию вокруг молодежной преступности и влияния на нее массовой культуры, неоднократно звучали призывы запретить картину.