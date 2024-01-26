Суд в Москве заочно арестовал Марка Фейгина по делу о фейках о российской армии

Суд заочно арестовал Фейгина по делу о фейках про армию

Марк Фейгин (признан иноагентом) (Фото: Сергей Чузавков / Zuma / Global Look Press)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в России иноагентом) по уголовному делу, следует из картотеки суда.

Суд зарегистрировал ходатайство обвинения 26 января и удовлетворил его в этот же день, говорится в карточке дела. Дело возбуждено по статье о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России (ч. 2 ст. 207.3 УК). По этой статье грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Фейгин родился в 1971 году в Самаре. В конце 1980-х — начале 1990-х занялся политической деятельностью, в том числе был избран депутатом Госдумы первого созыва.

В 2000-х годах начал работу в качестве адвоката. Он представлял интересы:

участниц группы Pussy Riot, устроивших «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года;

украинской летчицы Надежды Савченко, осужденной в России по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе летом 2014 года (ее позднее выдали Украине);

казахского политика и предпринимателя Мухтара Аблязова по делу о ряде тяжких преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности, принесших ущерб почти $5 млрд;

экс-главы меджлиса крымских татар (организация признана в России экстремистской и запрещена) Мустафы Джемилева.

В 2018 году Фейгина лишили адвокатского статуса. Он пояснил РБК, что это произошло из-за трех публикаций в Twitter (сейчас соцсеть называется Х) за июль 2017 года. «Я в этих сообщениях в грубой форме писал про [политика, журналиста и блогера] Анатолия Шария, и это посчитали нарушением адвокатской этики», — сказал он.

Фейгин обвинял Шария в преступлениях сексуального характера. После этого адвокат Шария Сталина Гуревич обратилась в суд с требованием опровергнуть эти сведения. Хамовнический суд Москвы встал на сторону Шария.

Экс-адвокат пытался оспорить решение о лишении статуса защитника, но безуспешно. Фейгин уехал из России и ведет YouTube-канал «Фейгин Live». Там он, в частности, обсуждал ситуацию на Украине с бывшим советником офиса президента страны Алексеем Арестовичем. В августе 2023-го они перестали вести совместные эфиры.

В октябре 2023 года МВД объявило Фейгина в розыск.