Суд заочно арестовал Фейгина по делу о фейках про армию
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в России иноагентом) по уголовному делу, следует из картотеки суда.
Суд зарегистрировал ходатайство обвинения 26 января и удовлетворил его в этот же день, говорится в карточке дела. Дело возбуждено по статье о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России (ч. 2 ст. 207.3 УК). По этой статье грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Фейгин родился в 1971 году в Самаре. В конце 1980-х — начале 1990-х занялся политической деятельностью, в том числе был избран депутатом Госдумы первого созыва.
В 2000-х годах начал работу в качестве адвоката. Он представлял интересы:
- участниц группы Pussy Riot, устроивших «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года;
- украинской летчицы Надежды Савченко, осужденной в России по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе летом 2014 года (ее позднее выдали Украине);
- казахского политика и предпринимателя Мухтара Аблязова по делу о ряде тяжких преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности, принесших ущерб почти $5 млрд;
- экс-главы меджлиса крымских татар (организация признана в России экстремистской и запрещена) Мустафы Джемилева.
В 2018 году Фейгина лишили адвокатского статуса. Он пояснил РБК, что это произошло из-за трех публикаций в Twitter (сейчас соцсеть называется Х) за июль 2017 года. «Я в этих сообщениях в грубой форме писал про [политика, журналиста и блогера] Анатолия Шария, и это посчитали нарушением адвокатской этики», — сказал он.
Фейгин обвинял Шария в преступлениях сексуального характера. После этого адвокат Шария Сталина Гуревич обратилась в суд с требованием опровергнуть эти сведения. Хамовнический суд Москвы встал на сторону Шария.
Экс-адвокат пытался оспорить решение о лишении статуса защитника, но безуспешно. Фейгин уехал из России и ведет YouTube-канал «Фейгин Live». Там он, в частности, обсуждал ситуацию на Украине с бывшим советником офиса президента страны Алексеем Арестовичем. В августе 2023-го они перестали вести совместные эфиры.
В октябре 2023 года МВД объявило Фейгина в розыск.
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