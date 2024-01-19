Еще не родившихся детей участников военной операции обеспечат выплатами

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Рабочая группа по вопросам военной операции внесла в Госдуму поправки, которые распространяют госстрахование на еще не родившихся детей погибших бойцов. Об этом в телеграм-канале сообщил глава группы Андрей Турчак.

«Рабочая группа по СВО подготовила поправки, которые защитят права еще не родившихся детей участников спецоперации при распределении страховых выплат. Этот вопрос мы поднимали в одном из докладов группы президенту», — написал он.

По словам сенатора, поправки будут действовать в случаях, «когда у погибшего бойца осталась беременная жена». Актуальное российское законодательство не дает неродившимся детям право на получение госстрахования. На сегодняшний день выплаты распределяются в течение 15 дней после получения документов. «Если ребенок не родился в этот период, он уже на такие выплаты рассчитывать не может», — отметил Турчак.

«Поправки вносятся к законопроекту, регулирующему порядок госстрахования, — он уже принят Госдумой в первом чтении. Рассчитываем, что во втором предложенная нами норма будет поддержана и новорожденные получат законное право на получение страховых выплат», — заключил сенатор.

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции была создана в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина 20 декабря 2022 года. Ею руководит секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В группу входят представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, а также сотрудники Минобороны, общественники и военкоры.