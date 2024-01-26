МВД: один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршруткой под Белгородом

Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршруткой под Белгородом

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В Белгородской области на 87-м км автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка произошла авария с участием автобуса, в результате один человек погиб, шестеро получили травмы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария, по информации ведомства, произошла около 6:10 мск. По предварительным данным, 60-летний водитель маршрутки не справился с управлением.

В результате автомобиль «Форд Транзит» съехал в кювет и опрокинулся, водитель погиб на месте. Шесть пассажиров обратились за медицинской помощью. В МВД уточнили, что в салоне находились 11 человек.

В Санкт-Петербурге 24 января рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 152, наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пострадали пять человек. В МВД уточнили, что авария, по предварительным данным, была связана с состоянием здоровья водителя.