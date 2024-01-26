Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршруткой под Белгородом
В Белгородской области на 87-м км автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка произошла авария с участием автобуса, в результате один человек погиб, шестеро получили травмы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария, по информации ведомства, произошла около 6:10 мск. По предварительным данным, 60-летний водитель маршрутки не справился с управлением.
В результате автомобиль «Форд Транзит» съехал в кювет и опрокинулся, водитель погиб на месте. Шесть пассажиров обратились за медицинской помощью. В МВД уточнили, что в салоне находились 11 человек.
В Санкт-Петербурге 24 января рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 152, наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пострадали пять человек. В МВД уточнили, что авария, по предварительным данным, была связана с состоянием здоровья водителя.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы