В полиции Петербурга назвали причину ДТП с автобусом
По предварительным данным, причиной выезда автобуса на тротуар в Петербурге было состояние водителя, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по городу.
Авария произошла около 16:00 у дома 38 по ул. Беринга. Рейсовый автобус следовал по маршруту № 152 и выехал на тротуар, где были люди.
В результате пострадали пять человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет, уточнили в ГУ МВД.
«Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали происшествия», — сообщили в ведомстве, добавив, что проверку также проводит полиция.
«Фонтанка» ранее сообщила, что среди пяти пострадавших в ДТП есть ребенок. По данным телеграм-канала «112», спасатели извлекали из-под автобуса двух мужчин с помощью спецтехники, еще два пассажира обратились за помощью к медикам.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы