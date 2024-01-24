В полиции Петербурга назвали причину ДТП с автобусом

Предварительной причиной выезда автобуса на тротуар в Санкт-Петербурге стало состояние водителя, сообщили в ГУ МВД. В результате ДТП пострадали пять человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии

По предварительным данным, причиной выезда автобуса на тротуар в Петербурге было состояние водителя, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Авария произошла около 16:00 у дома 38 по ул. Беринга. Рейсовый автобус следовал по маршруту № 152 и выехал на тротуар, где были люди.

В результате пострадали пять человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет, уточнили в ГУ МВД.

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«Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали происшествия», — сообщили в ведомстве, добавив, что проверку также проводит полиция.

«Фонтанка» ранее сообщила, что среди пяти пострадавших в ДТП есть ребенок. По данным телеграм-канала «112», спасатели извлекали из-под автобуса двух мужчин с помощью спецтехники, еще два пассажира обратились за помощью к медикам.