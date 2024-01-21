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Технологии и медиа ,  
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NASA восстановило связь с марсианским вертолетом Ingenuity

NASA восстановило связь с марсианским вертолетом Ingenuity

Специалисты восстановили связь с вертолетом Ingenuity, потерянную при посадке на Марс, сообщила лаборатория реактивного движения NASA в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мы возобновили связь с марсианским вертолетом, дав команду марсоходу Perseverance (который выступает в роли ретранслятора между вертолетом и Землей) проводить длительные сеансы прослушивания для получения сигнала от Ingenuity», — говорится в публикации.

Команда анализирует полученные данные, чтобы понять причину внезапной потери связи.

NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity
Технологии и медиа
Фото:NASA / Getty Images

Ingenuity 18 января выполнял 72-й полет. По данным Perseverance, он успешно поднялся на заданную высоту 40 футов (12 метров), однако при посадке связь прервалась.

Летательный аппарат Ingenuity — беспилотный вертолет NASA, его доставили на Марс в феврале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance. В апреле того же года вертолет совершил первый полет.

Это не первый раз, когда NASA теряло связь с вертолетом. Так, в мае 2023 года, когда аппарат выполнял 49-й полет, контакта с ним не было шесть дней.

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