NASA восстановило связь с марсианским вертолетом Ingenuity
Специалисты восстановили связь с вертолетом Ingenuity, потерянную при посадке на Марс, сообщила лаборатория реактивного движения NASA в соцсети Х (ранее Twitter).
«Мы возобновили связь с марсианским вертолетом, дав команду марсоходу Perseverance (который выступает в роли ретранслятора между вертолетом и Землей) проводить длительные сеансы прослушивания для получения сигнала от Ingenuity», — говорится в публикации.
Команда анализирует полученные данные, чтобы понять причину внезапной потери связи.
Ingenuity 18 января выполнял 72-й полет. По данным Perseverance, он успешно поднялся на заданную высоту 40 футов (12 метров), однако при посадке связь прервалась.
Летательный аппарат Ingenuity — беспилотный вертолет NASA, его доставили на Марс в феврале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance. В апреле того же года вертолет совершил первый полет.
Это не первый раз, когда NASA теряло связь с вертолетом. Так, в мае 2023 года, когда аппарат выполнял 49-й полет, контакта с ним не было шесть дней.
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