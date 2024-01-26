МИД Китая подтвердил встречу Ван И с советником президента США Салливаном

МИД Китая: Ван И встретится с советником президента США Салливаном в Таиланде

Глава китайского МИДа Ван И посетит Таиланд и встретится там с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь. Его комментарий опубликован на сайте министерства.

Министр посещает страну по приглашению вице-премьера, министра иностранных дел Таиланда Дона Праматвиная. Поездка Ван И, по словам Ван Вэньбиня, продлится три дня: министр прибудет в Таиланд 26 января и покинет страну 29-го. Его встреча с Салливаном пройдет в Бангкоке.

О предстоящей встрече Ван И и Салливана в Таиланде ранее сообщили Financial Times (FT) и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Это будет их первая встреча с тех пор, как президент США Джо Байден встречался с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Сан-Франциско в ноябре, отмечает FT.

Позднее информацию о поездке Салливана подтвердил Белый дом. Как сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон, он встретится с Ван И 26–27 января.

«Встреча продолжает обязательство обеих сторон, принятое на саммите в Вудсайде в ноябре 2023 года президентом Байденом и <...> [председателем Китая] Си [Цзиньпинем], поддерживать стратегическое общение и ответственно управлять отношениями», — говорится в сообщении Белого дома.

Как сообщила WSJ со ссылкой на американских чиновников, Салливан и Ван И должны обсудить атаки йеменских хуситов на суда в Красном море и некоторые другие вопросы.

США продолжают операции против хуситов в Йемене при поддержке Великобритании и международной коалиции. Шиитскую группировку спонсирует и поддерживает Иран. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркивал, что США хотят, чтобы Китай оказал давление на Тегеран, так как Вашингтон не может самостоятельно вести с ним переговоры.