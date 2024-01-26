Постпред России раскритиковал Киев за заявления по крушению Ил-76
Украина в ходе заседания Совета Безопасности ООН не высказалась о непричастности к крушению Ил-76, заявил заместитель поспреда России при ООН Дмитрий Полянский журналистам.
Он сказал, что не услышал в выступлении заместителя постпреда Украины Кристины Гайовишин «ничего, что говорило бы о том, что это не они» (цитата по ТАСС).
Отвечая на вопрос о международном расследовании произошедшего, Полянский сказал, что ему известно только то, что Россия ведет свое.
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании после крушения самолета.
На заседании СБ ООН Полянский также заявил, что все данные о крушении Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном преступлении украинских властей, а если подтвердится информация о сбитии самолета ракетами Patriot или IRIS-T, то западные страны окажутся прямыми соучастниками катастрофы.
Военный самолет Ил-76, следовавший из Москвы в Белгород, потерпел крушение 24 января недалеко от села Яблоново. Все находившиеся на борту погибли. Минобороны сообщило, что там были 74 человека, среди них — 65 украинских военнопленных. Они должны были принять участие в обмене в формате «192 на 192», уточнял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы