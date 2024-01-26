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Военная операция на Украине ,  
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Постпред России раскритиковал Киев за заявления по крушению Ил-76

Полянский: Украина в СБ ООН не высказалась о непричастности к крушению Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина в ходе заседания Совета Безопасности ООН не высказалась о непричастности к крушению Ил-76, заявил заместитель поспреда России при ООН Дмитрий Полянский журналистам.

Он сказал, что не услышал в выступлении заместителя постпреда Украины Кристины Гайовишин «ничего, что говорило бы о том, что это не они» (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос о международном расследовании произошедшего, Полянский сказал, что ему известно только то, что Россия ведет свое.

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании после крушения самолета.

Полянский заявил, что США и ФРГ могут стать соучастниками крушения Ил-76
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

На заседании СБ ООН Полянский также заявил, что все данные о крушении Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном преступлении украинских властей, а если подтвердится информация о сбитии самолета ракетами Patriot или IRIS-T, то западные страны окажутся прямыми соучастниками катастрофы.

Военный самолет Ил-76, следовавший из Москвы в Белгород, потерпел крушение 24 января недалеко от села Яблоново. Все находившиеся на борту погибли. Минобороны сообщило, что там были 74 человека, среди них — 65 украинских военнопленных. Они должны были принять участие в обмене в формате «192 на 192», уточнял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

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Теги
Ил-76 Дмитрий Полянский Украина
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