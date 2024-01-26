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Военная операция на Украине ,  
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Полянский заявил, что США и ФРГ могут стать соучастниками крушения Ил-76

Полянский: если Ил-76 сбили ракетами из США или ФРГ — они станут соучастниками
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия сделает все для того, чтобы ответственные за крушение Ил-76 понесли заслуженное наказание, а если выяснится, что борт был сбит ракетами западных стран — эти страны станут соучастниками преступления, заявил Полянский
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Все данные о крушении Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном преступлении украинских властей, а если подтвердится информация о сбитии самолета ракетами Patriot или IRIS-T, то западные страны окажутся прямыми соучастниками катастрофы. Об этом заявил заместитель поспреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности международной организации.

«Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена», — заявил дипломат.

Он отметил, что США или ФРГ станут соучастниками этого преступления, если подтвердится информация об ударе по Ил-76 ракетами из ЗКР Patriot или IRIS-T. Россия сделает все, чтобы все виновные в крушении Ил-76 понесли ответственность, подчеркнул Полянский.

IRIS-T SLM — самоходные зенитные ракетные установки. Дальность пуска IRIS-T — до 40 км, а потолок — до 20 км. Возможна как самостоятельная работа, так и дежурство в рамках эшелонированной системы ПВО. В комплексе используются ракеты класса «воздух — воздух» IRIS-T. Они оснащены инфракрасной головкой самонаведения и твердотопливным двигателем, способным разгонять ракету до скорости 3 Маха. Несколько систем IRIS-T было поставлено на Украину Германией.

ЗРК Patriot — американский зенитный ракетный комплекс, разрабатываемый с 1980-х годов. К сегодняшнему дню имеет три основные модификации — PAC-1, PAC-2 и PAC-3. Последняя может сбивать цели на скорости 1600 м/c с высотой поражения до 15 км и дальностью до 80 км. Батарея ЗРК обычно состоит из пяти—восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения.

Госдеп отверг причастность США к крушению Ил-76 в Белгородской области
Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

Военный самолет Ил-76, следовавший из Москвы в Белгород, потерпел крушение 24 января близ села Яблоново. Все находившиеся на борту погибли. Минобороны сообщало, что там были 74 человека, среди них — 65 украинских военнопленных. Они должны были принять участие в обмене в формате «192 на 192», уточнял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По данным Минобороны, самолет сбили ВСУ, две зенитные ракеты были запущены из Харьковской области. Картаполов утверждал, что Ил-76 сбили «тремя ракетами Patriot или IRIS-T». France Info со ссылкой на источник в военных кругах Франции писала, что борт был сбит украинской ракетой, выпущенной из комплекса ПВО Patriot. В Госдепе США опровергли любую причастность страны к инциденту.

Российские власти возложили ответственность за катастрофу на Украину. СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Киев был уведомлен о перевозке украинских военнопленных на Ил-76. В ГУР Украины, напротив, утверждали, что российская сторона не предупредила о маршрутах и формах доставки пленных.

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