Нарышкин заявил, что MI-6 готовит украинские ДРГ для провокаций на АЭС

Британская разведка MI-6 подготавливает украинские диверсионные группы для совершения провокаций на российских атомных электростанциях, заявил в интервью «РИА Новости» директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что в планы этих ДРГ входит «проведение провокаций» на российских атомных электростанциях.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что во время боестолкновения на территории России, ФСБ захватила в плен участников украинской диверсионной группы, которые в ходе допросов рассказали, что их задачей было подорвать ЛЭП. По словам Путина, они готовились под руководством британских инструкторов.

В начале января The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в британском правительстве написал, что британская разведка не ожидает прорывов на Украине в 2024 году. По информации газеты, руководство британской разведки считает, что Украина не сможет выиграть в 2024 году, потому что у нее нет ни живой силы, ни оружия для прорыва на поле боя.

Путин ранее говорил, что Запад добивается стратегического поражения России, делая это «руками украинцев». Победу России на Украине он называл неизбежной.

