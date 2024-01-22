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Военная операция на Украине ,  
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Житель Белгородской области получил контузию при атаке дрона

Гладков сообщил об атаке дрона после двух обстрелов в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

При взрыве беспилотника в селе Репяховка в Белгородской области получил контузию и госпитализирован местный житель.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Репяховка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель — у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу», — написал губернатор.

От взрыва повреждения получили частный жилой дом и легковой автомобиль, уточнил Гладков.

После обстрела остались без света 6 белгородских населенных пунктов
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Ранее в этот же день губернатор сообщил о двух обстрелах на территории региона. В результате одного из них без электричества полностью или частично остались шесть населенных пунктов.

Накануне дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа.

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Тогда никто не пострадал. По словам Гладкова, в результате атаки в хуторе Терезовка повреждения получил гражданский автомобиль, а в хуторе Балки произошел взрыв и загорелся экскаватор.
 

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Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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