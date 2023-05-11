Кириенко назвал дату проведения Всемирного фестиваля молодежи в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 29 февраля по 7 марта 2024 года, сообщил первый заместитель главы администрации президента и председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Он предложил провести мероприятие на федеральной территории Сириус и снизить возрастное ограничение для участников, чтобы прийти на фестиваль смогли и представители Российского движения детей и молодежи.

Провести такое мероприятие поручил в апреле президент Владимир Путин. Зимой Росмолодежь вместе с Минпросвещения и Минобрнауки должны были представить концепцию проведения фестиваля в 2023 году.

С 1947 года организатором фестивалей является Всемирная федерация демократической молодежи. Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1957 году в Москве. Участие в нем приняли около 34 тыс. человек из 130 стран мира. Последний раз фестиваль проходил 15–22 октября 2017 года в Сочи. Тогда участие в нем приняли около 20 тыс. делегатов из 180 стран мира.