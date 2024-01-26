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Россияне рассказали, кем работали в студенческие годы

Опрос «Работа.ру» и «СберНПФ»: большинство россиян подрабатывали в студенчестве
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Большая часть россиян подрабатывали в студенческие годы, следует из опроса сервиса для поиска вакансий «Работа.ру» и негосударственного пенсионного фонда «СберНПФ» (есть у РБК).

Об этом заявили 67% опрошенных.

Исследование выявило, что наиболее популярные студенческие профессии — грузчик и продавец (их назвали 12% респондентов). За ними следуют администратор и курьер: так подрабатывали 7% и 6% процентов опрошенных соответственно. Еще по 6% работали секретарями и вожатыми в лагере. По 4% респондентов начинали свой трудовой путь во время учебы в вузе с профессий промоутера и ассистента.

В годы студенчества россияне также подрабатывали нянями (3%), операторами колл-центров, аниматорами и расклейщиками объявлений (по 2%). Еще по 1% сообщили, что работали в качестве хостес, бармена, модели, дизайнера, копирайтера, SMM-менеджера, а также гуляли с домашними животными и брали их на передержку.

Половина (54%) респондентов выбрали вариант ответа «Другое»:они работали санитарками, рабочими, сварщиками, строителями или в иных сферах.

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Каждый четвертый респондент (24%) выразил мнение, что заниматься карьерой следует только после окончания вуза. 2% сказали, что совмещают учебу с работой. Еще 7% сообщили, что не получили высшее образование.

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В качестве основных критериев для выбора первой работы россияне назвали свободный график (41%), возможность получить опыт по специальности (31%) и достойную зарплату (28%).

Опрос провели в январе 2024 года. В нем приняли участие 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

В декабре 2023 года более трети россиян (34%) заявили, что собираются сменить работу. Чаще остальных о переходе к другому работодателю задумываются люди в возрасте 18–24 лет (42%). Среди более старшего поколения в возрасте 45–54 лет такое желание выразил 31%. В основном сменить работу хотят представители банкинга (42%) и онлайн-торговли (42%). Больше половины респондентов (60%) сказали, что планируют попросить прибавку к зарплате или повышение в должности, а иногда все вместе, после Нового года.

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