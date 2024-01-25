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Общество ,  
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Путин повысил президентские стипендии до ₽30 тыс.

Путин сообщил о решении повысить президентские стипендии с ₽2,2 тыс. до ₽30 тыс.
Владимир Путин во время встречи&nbsp;со студентами
Владимир Путин во время встречи со студентами (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин решил повысить президентские стипендии до 30 тыс. руб. Об этом он сообщил на встрече в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

«В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мы приняли решение повысить президентские стипендии до 30 тыс. руб. Теперь президентская стипендия будет 30 тыс. руб.», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Путин добавил, что «правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий правительства». По его словам, она составит около 20 тыс. руб.

По информации на сайте «Стипендиат России», размер президентской стипендии до повышения составлял 2 200 руб., правительственной — 1440 руб.

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Фото:H_Ko / Shutterstock

В ноябре 2023 года Путин учредил президентскую стипендию для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в приоритетных научно-технологических областях. Размер стипендии составляет 75 тыс. руб. Она назначается на срок от года до четырех лет и выплачивается ежемесячно. Число получающих эту выплату не может превышать 2 тыс. человек в год. Кандидата на получение стипендии выдвигает научный руководитель.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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