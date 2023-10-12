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В Белоруссии студентке запретили тратить стипендию из-за алкоголя

Белорусской студентке запретили распоряжаться стипендией из-за вредных привычек
Фото: H_Ko / Shutterstock
Фото: H_Ko / Shutterstock

Несовершеннолетнюю студентку колледжа в Гродно в Белоруссии ограничили в праве распоряжаться стипендией из-за ее вредных привычек — она тратила деньги на алкоголь и сигареты, сообщила Генпрокуратура республики.

Прокурор города обратился в суд с заявлением об ограничении дееспособности девушки.

«Получаемые средства несовершеннолетняя расходовала нерационально, приобретала на них алкогольные напитки и табачные изделия, чем наносила вред своему здоровью», — уточнили в ведомстве.

Суд Ленинского района Гродно удовлетворил заявление прокурора. В Генпрокуратуре добавили, что девушка регулярно совершала административные правонарушения, будучи пьяной.

Белорусский портал «Зеркало» уточнил, что лицо, ограниченное в дееспособности, вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, но получать деньги и распоряжаться ими может только с согласия попечителя.

8 сентября Минфин России разработал законопроект, предлагающий ввести для граждан самоограничивающий механизм, который не даст участвовать в азартных играх. Документ предусматривает создание перечня лиц, «отказавшихся от участия» в такого рода развлечениях. Вести его будет, по замыслу авторов, Единый регулятор азартных игр.

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Теги
Белоруссия студенты курение алкоголь
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