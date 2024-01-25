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Технологии и медиа ,  
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Японский модуль SLIM перевернулся вверх ногами при посадке на Луну

Японский модуль SLIM перевернулся при посадке на Луну
Фото: ISAS_JAXA_EN / X (ранее — Twitter)
Фото: ISAS_JAXA_EN / X (ранее — Twitter)

Японский модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) совершил посадку на поверхности Луны вверх ногами. Фото аппарата опубликовало Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в соцсети X.

В JAXA рассказали, что модуль оказался в 55 м к востоку от запланированной точки посадки. «Мы считаем, что успешно продемонстрировали технологию точечной посадки с точностью до 100 м», — заявили в агентстве.

JAXA также опубликовало снимки, которые SLIM сделал сразу после посадки. На фото попали несколько фрагментов пород, представляющих научный интерес. Каждому камню специалисты дали название.

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Из-за того что модуль прилунился вверх ногами, он не может получать электричество от солнечных батарей. Специалисты отключили некоторые системы аппарата для экономии электроэнергии. Они ждут изменения углов падения света, после чего солнечные панели могут заработать.

Японский лунный модуль совершил посадку на Луне 19 января. Через некоторое время специалисты на Земле смогли установить с ним связь. После приземления SLIM Япония стала пятой страной в истории (после США, СССР, Китая и Индии), посадившей аппарат на Луну.

SLIM — модуль, предназначенный для отработки технологии высокоточной посадки аппаратов на поверхность Луны. Он должен изучить рельеф и кратеры спутника Земли. Модуль имеет высоту 2,4 м и ширину 2,7 м, он весит около 200 кг. Аппарат оснащен камерой, позволяющей измерять количество железа и других элементов в породах поверхности Луны.

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Теги
Япония Луна космос лунный модуль солнечные батареи
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