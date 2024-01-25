Песков: Россия не запрашивала у Литвы коридор при полете Путина в Калининград

Песков ответил на вопрос о маршруте полета Путина в Калининград

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролета самолета президента Владимира Путина, который отправился с визитом в Калининград, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос об особых мерах безопасности при полете президента, Песков подчеркнул, что «они всегда принимаются», и в текущей поездке тоже.

«Конечно, принимались меры [безопасности] и в этот раз. Сделано все, что должно для обеспечения безопасности главы государства», — сказал пресс-секретарь.

Во время визита в Калининград Путин, по словам Пескова, посетит Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, где встретится и пообщается со студентами.

После этого президент поедет в администрацию области, где встретится с губернатором Антоном Алихановым и проведет там совещание по социально-экономическому развитию региона. Также глава государства в режиме видео-конференц-связи откроет предприятие завода «Энкор», который производит панели для солнечных батарей, добавил пресс-секретарь.

В предыдущий раз Путин посетил Калининград 1 сентября 2022 года. В тот день президент в Музейном и театрально-образовательном комплексе провел открытый урок «Разговор о важном», в режиме видеоконференции поучаствовал в заседании наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, а вечером посетил филиал Нахимовского военно-морского училища.