Власти Саратова опровергли запрет на шубы для чиновников

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Чиновникам Саратовской области не запрещали появляться в шубах на встречах с жителями, сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона Романа Бусаргина.

«Запрета не было и нет, ни официального, ни негласного. Государственные служащие должны придерживаться делового стиля одежды, как и всегда это было», — рассказали РБК.

Ранее агентство «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в аппарате Бусаргина сообщило, что чиновникам рекомендовали отказаться от шуб и одежды из дорогой натуральной кожи на публичных мероприятиях, в том числе на встречах с населением для «единства и близости» к народу.

В августе 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал чиновников использовать доступный язык, когда они хотят что-то донести людям, а не «грешить канцеляризмами и говорить на птичьем языке».