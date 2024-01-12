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Власти Саратова опровергли запрет на шубы для чиновников

Пресс-служба главы Саратовской области опровергла запрет на шубы для чиновников
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Чиновникам Саратовской области не запрещали появляться в шубах на встречах с жителями, сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона Романа Бусаргина.

«Запрета не было и нет, ни официального, ни негласного. Государственные служащие должны придерживаться делового стиля одежды, как и всегда это было», — рассказали РБК.

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Ранее агентство «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в аппарате Бусаргина сообщило, что чиновникам рекомендовали отказаться от шуб и одежды из дорогой натуральной кожи на публичных мероприятиях, в том числе на встречах с населением для «единства и близости» к народу.

В августе 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал чиновников использовать доступный язык, когда они хотят что-то донести людям, а не «грешить канцеляризмами и говорить на птичьем языке».

Теги
Саратовская область Саратов чиновники дресс-код шубы новости
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