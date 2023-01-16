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В Белоруссии завели новое уголовное дело против Сергея Тихановского

СК Белоруссии возбудил новое уголовное дело против оппозиционера Сергея Тихановского
Сергей Тихановский
Сергей Тихановский (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Власти Белоруссии завели новое уголовное дело против оппозиционера Сергея Тихановского: ему предъявили обвинение в неповиновении требованиям тюремной администрации. Об этом сообщает СК Белоруссии.

Тихановский осужден в Белоруссии на 18 лет по делу об экстремизме. В августе 2022 года его перевели на тюремный режим сроком на три года. Он отбывает наказание в тюрьме № 8 в городе Жодино, где, по данным следствия, с августа по ноябрь «неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения».

«Он нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты», — говорится в сообщении СК. Политик неоднократно подвергался взысканиям, он состоит на профилактическом учете как «склонный к экстремистской и иной деструктивной деятельности».

Против Тихановского возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 411 УК РБ (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление). Ему грозит еще два года лишения свободы.

Тихановский — видеоблогер, автор проекта «Страна для жизни». Его задержали в конце мая 2020 года, незадолго до выборов президента Белоруссии, в которых он собирался участвовать. Оппозиционеру предъявили обвинения по ч. 1 ст. 293 УК Белоруссии (организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Кандидатом на президентских выборах стала его жена Светлана Тихановская. После голосования 9 августа 2020 года (по официальным данным ЦИК, с результатом свыше 80% голосов победил Александр Лукашенко), она покинула Белоруссию и получила убежище в Литве. Публикация итогов выборов спровоцировала многотысячные протесты, которые продолжались в республике несколько месяцев.

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Светлана Тихановская Белоруссия тюремное заключение уголовное дело
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