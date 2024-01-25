Следовавший из Уфы в Омск самолет вернулся в аэропорт вылета

Фото: UFAairport / Telegram

Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший по маршруту Уфа — Омск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, пассажиры не пострадали, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 25 января 2024 года воздушное судно, следовавшее рейсом № А4-6049 по маршруту Уфа — Омск (авиакомпания «Азимут»), возвратилось в аэропорт Уфа по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы аэропорта проверяют самолет», — говорится в сообщении.

На борту рейса находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал, уточнили в прокуратуре. Пассажиры ожидают вылета по маршруту, добавили в пресс-службе.

19 января самолет авиакомпании «Победа», летевший по маршруту Москва — Кемерово, совершил вынужденную посадку в Новосибирске. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, посадка произошла в международном аэропорту Толмачево из-за технической неисправности. После этого самолет, на борту которого находились 179 пассажиров, отстранили от эксплуатации.