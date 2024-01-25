 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Следовавший из Уфы в Омск самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет рейса Уфа — Омск вернулся в аэропорт вылета по технической причине
Фото: UFAairport / Telegram
Фото: UFAairport / Telegram

Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший по маршруту Уфа — Омск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, пассажиры не пострадали, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 25 января 2024 года воздушное судно, следовавшее рейсом № А4-6049 по маршруту Уфа — Омск (авиакомпания «Азимут»), возвратилось в аэропорт Уфа по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы аэропорта проверяют самолет», — говорится в сообщении.

На борту рейса находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал, уточнили в прокуратуре. Пассажиры ожидают вылета по маршруту, добавили в пресс-службе.

Самолет China Airlines аварийно сел в Тайбэе из-за разгерметизации
Общество
Фото:David McNew / Getty Images

19 января самолет авиакомпании «Победа», летевший по маршруту Москва — Кемерово, совершил вынужденную посадку в Новосибирске. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, посадка произошла в международном аэропорту Толмачево из-за технической неисправности. После этого самолет, на борту которого находились 179 пассажиров, отстранили от эксплуатации.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
самолет Уфа Омск «Азимут» Приволжская транспортная прокуратура
Материалы по теме
В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Общество
Частный самолет при посадке выкатился за пределы полосы в Диярбакыре
Общество
Kyodo узнало, что сгоревший лайнер JAL получал разрешение на посадку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 24 янв, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 24 янв, 16:50
В Красноярске 40 человек эвакуировали из горящего цеха аэролодок. Видео Общество, 11:15
Врачи предложили перестать называть раком некоторые виды рака Общество, 11:12
В Хакасии задержали группу криптомошенников Крипто, 11:05
Кадры взрыва на фекальной станции в Оренбургской области. Видео Общество, 11:00
«Мастер и Маргарита»: обзор новой и удачной экранизации Булгакова Life, 11:00
Овечкин стал самым «бесполезным» игроком «Вашингтона» в сезоне Спорт, 10:58
«Понапишут всякого»: как сотрудники разрушают репутацию бренда в соцсетях Pro, 10:56
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 10:41
Владелец «Тоттенхэма» признал вину в деле о передаче инсайдов любовнице Бизнес, 10:40
В Оренбургской области произошел взрыв на фекальной станции Общество, 10:36
На месте крушения Ил-76 нашли оба черных ящика Политика, 10:34
Вам перестали давать интересные задачи. Похоже, вам пора сменить работу Pro, 10:31
В ассоциации брокеров признали казус с покупкой зарубежных бумаг на ИИС-3 Инвестиции, 10:30
В Белгороде объявляли о ракетной опасности Общество, 10:09